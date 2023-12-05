Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 1:1.

Российские нападающие гостей Павел Бучневич и Алексей Торопченко отметились заброшенными шайбами.

После 24 игр «Сент-Луис» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Вегас» с 37 очками располагается на первой строчке.

Ранее сообщалось, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл семь матчей подряд без голов в НХЛ.