«Смотрятся целостнее, чем Камерун»: Карпин призвал опасаться сборной Кении и посмеялся над словами Мостового

Сборная России по футболу провела последнюю тренировку перед товарищеским матчем с коллективом из Кении. По словам Валерия Карпина, несмотря на не слишком высокое место в рейтинге ФИФА, соперник выглядит более организованно и целостно, чем сборная Камеруна, над которой его подопечные взяли верх в четверг. Притом что в составе у оппонента играет только один футболист из топ-чемпионата — защитник «Реймса» Жозеф Окуму. Наставник сообщил, что с первых минут на поле в Анталье выйдут не те, кто начинал встречу в Москве, исключением станет лишь полузащитник Дмитрий Баринов.

Сборная России по футболу в преддверии товарищеского матча с командой Кении провела тренировку на стадионе в Анталье, где в понедельник и состоится спарринг. А главный тренер национального коллектива Валерий Карпин традиционно ответил на пресс-конференции на вопросы добравшихся до Турции журналистов.

В первую очередь он поделился мнением о будущем оппоненте. По его мнению, хотя в составе соперника не так много футболистов из топовых чемпионатов, как у Камеруна, они очень мощные и атлетичные.

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«Если брать саму игру, если честно, мне Кения понравилась даже больше. Когда они владеют мячом, то смотрятся более организованно и целостно, чем Камерун, который, как мне показалось, больше строил игру за счёт индивидуальных качеств футболистов. Кения показалась более тренированной командой, поэтому легко точно не будет. Если кто-то думает, что будет легко, так как эта сборная не в первой сотне рейтинга ФИФА, то он ошибается», — отметил Карпин.

Также специалист подчеркнул, что все футболисты, добравшиеся до Турции, а это три вратаря и 21 полевой игрок, находятся в хорошем физическом состоянии и могут принять участие в спарринге. В то же время Карпин не расстраивается из-за вызова в команду Максима Осипенко из «Ростова», получившего травму.

«Травма Осипенко связана с проблемами, которые он испытывал до этого. Сожаления точно нет, поскольку, если бы его не вызвали в сборную, он бы мог травмироваться на тренировке. Вызвали, он неплохо сыграл. Надеюсь, ничего серьёзного с ним не случилось. Уткин уже добрался до Ростова и занимается с командой. Видимо, действительно был какой-то вирус, но сейчас всё нормально», — добавил специалист.

При этом, по словам Карпина, ему стало морально легче после домашней победы над Камеруном (1:0), как, впрочем, и всей команде.

«Всегда приятно выигрывать, особенно если футбол эпизодами тоже выглядел лучше, чем в прошлых матчах. Приятно и морально, и даже физически: после побед не так устаёшь, как после поражений», — признался тренер.

Что касается выбора Антальи для товарищеского матча с Кенией, то причина оказалась достаточно тривиальной: дело в логистике.

«Сопернику не очень приемлемо вызывать футболистов из Европы и везти в Кению — это далеко. Поэтому был вариант сыграть в Катаре, Дубае, но, так как там всё ещё достаточно жарко, решили сыграть в Турции. Также это плюс-минус не так далеко от всех, поэтому всем удобно», — заявил тренер.

Как уже анонсировалось, Карпин в предстоящем матче планирует существенно изменить основной состав сборной России по сравнению с противостоянием с Камеруном. Более того, по его словам, с первых минут выйдет только полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. В центре обороны, в частности, сыграет капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Если не он, то кто?» — объяснил Карпин.

Вновь затронули журналисты тему, касающуюся будущего наставника сборной России, поскольку далеко не всем специалистам нравится, что Валерий Георгиевич параллельно трудится в «Ростове». Чаще всего на это обращает внимание бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.

«Смеюсь от его слов о совмещении, потому что смешно. Всё, что он говорит, — это смешно. Нигде нет совмещения? А какая страна ещё так забанена? Если нас завтра, условно говоря, вернут, я уйду из «Ростова». Это давно уже было обговорено», — заявил Карпин.

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Ответил Карпин и на вопрос, как формирует состав в зависимости от возраста. С одной стороны, выглядит резко. С другой — в своём стиле.

«Возраст? Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 года. Кокорину 32, например. Какая разница? Кузяев вызывается, потому что через год-два будет 31—32. Мы завтра захотим — и будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу», — признался тренер.

На мероприятии традиционно присутствовал один из игроков команды. Обычно в матче он становится капитаном. На этот раз им стал Александр Соболев. И если накануне форвард «Спартака» смеялся и рассказывал про дельфинов, с которыми снимался в ролике, то в Турции он начал вести себя более серьёзно. По словам футболиста, он слышал только про одного игрока из Кении.

«Подготовка проходит как обычно. О сопернике практически ничего не знаю, только то, что нам показали на теории. Из игроков видел только Ваньяму, который играл за «Тоттенхэм», это центральный полузащитник. Но не уверен, вызвали ли его на матч против нас», — признался Соболев.

При этом отдыхать и расслабляться в Анталье никто не собирается. «Моя забота — выходить на поле и играть в футбол», — подчеркнул форвард.

Удастся ли это сделать хорошо, покажет матч. Он начнётся в 19:00 мск.