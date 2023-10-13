Дебютный гол Чалова и надёжная игра Сафонова: сборная России по футболу одержала победу над Камеруном

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный мяч в конце первого тайма после розыгрыша углового забил Фёдор Чалов. Для нападающего ЦСКА он стал первым на этом уровне. Впоследствии хозяева могли увеличить преимущество, но голы Александра Соболева и Максима Мухина арбитр отменял из-за офсайдов. Гости также регулярно создавали опасные моменты у чужих ворот, пользуясь несыгранностью линии защиты, но каждый раз Матвей Сафонов отводил угрозу.

Товарищеский матч с Камеруном стал отличной проверкой для сборной России. После отстранения от международных турниров подопечным Валерия Карпина порой приходилось играть с не самыми сильными оппонентами, но об одном из самых серьёзных коллективов Африки, занявшим третье место на последнем Кубке континента, этого сказать точно было нельзя.

К тому же в составе «Неукротимых львов» собраны действительно классные футболисты, выступающие в ведущих европейских первенствах, например, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Правда, он, несмотря на то, что попал в заявку, на поле так и не появился. А форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг и хавбек «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса вовсе не приехали в Москву из-за проблем со здоровьем.

Хозяева также не обошлись без потерь. Александр Головин пропустил обе тренировки и не присутствовал даже на скамейке. Поберечь решили и приболевшего Даниила Уткина. В итоге Карпин сумел удивить стартовым составом. По сравнению с последней встречей с Катаром в нём произошёл целый ряд изменений.

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Например, остался в резерве не получающий достаточно практики в «Спартаке» Георгий Джикия. В его отсутствие пару центральных защитников сформировали Максим Осипенко и Александр Солдатенков. На флангах их поддерживали Сергей Волков и Александр Сильянов. Трио хавбеков составили Даниил Глебов, Дмитрий Баринов и вернувшийся в сборную Далер Кузяев.

Выбор тройки нападения также вызвал вопросы. Так, на левом крае появился Сергей Пиняев, а на острие — Фёдор Чалов, а не Александр Соболев. Справа же оказался Иван Обляков.

«Изначально нужно сравняться с физически сильными футболистами Камеруна. Давайте назовём это так: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты». Посмотрим, что из этого получится», — объяснил своё решение наставник.

Первый тайм оставил у болельщиков приятные впечатления. Сборная России играла с желанием и старалась атаковать. Вероятно, сказалась отличная поддержка зрителей, собравшихся на «ВТБ-Арене». Со стартовым свистком судьи хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись плести комбинации возле чужой штрафной. Особое давление оказывалось на фланги, где была сделана ставка на лёгких и быстрых Облякова и Пиняева.

При потере же отечественные футболисты сразу включали высокий прессинг и вступали в отбор. Грамотно с этой задачей справлялся расположившийся на острие Чалов. А тройка хавбеков перехватывала все контратаки оппонента. Неудивительно, что именно подопечные Валерия Карпина создали опасный момент, когда Обляков неожиданно пробил с дальней дистанции низом, и мяч угодил в штангу.

Однако постепенно настрой россиян сошёл на нет, и они взяли паузу. «Неукротимые львы» этим воспользовались. Немного придя в себя и адаптировавшись к непростым погодным условиям, они перехватили инициативу. Очень быстро стало понятно, что отечественный коллектив не справляется со стремительными выпадами гостей. В первую очередь это касалось правого фланга. Пиняев далеко не всегда помогал Сильянову, и тот не справлялся с Брайаном Мбемо.

Зазоры возникали и между несыгранным дуэтом Осипенко и Солдатенкова, чем пользовался Венсан Абубакар. Форвард дважды убегал в чужую штрафную, но отличиться не сумел. В первом случае Сафонов справился с его несильным ударом, а во втором в отчаянном подкате подстраховал партнёров Глебов. Но самый важный сейв вратарь совершил чуть позже, когда не позволил Мбемо реализовать выход один на один.

К счастью, коллектив Карпина вскоре собрался и вернул себе контроль над мячом. Будто вселил уверенность в товарищей Кузяев, здорово разгонявший атаки по центру и принимавший грамотные решения. Ощущалось, как выступление в Лиге 1 пошло ему на пользу. А справа здорово подключался вперёд Волков. Неудивительно, что именно данная пара создала один из самых острых моментов. После прострела защитника хавбек «Гавра» выскочил из-за спины опекуна, но пробил прямо в Фабриса Ондоа.

Однако незадолго до перерыва отечественная команда всё-таки открыла счёт. И вновь, как и в матче с Катаром, помог корнер. После его хитрого розыгрыша Пиняев выполнил подачу от лицевой на Чалова. С первым выстрелом Фёдора справился Ондоа, отразивший мяч прямо перед собой, и со второй попытки нападающий дослал снаряд в сетку. К слову для него данный гол стал дебютным за сборную.

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Вторая половина вовсе полностью осталась за хозяевами. Карпин в раздевалке поменял Чалова на Александра Соболева, и тот практически сразу удвоил преимущество. Правда, сделал это из чистого офсайда. После подачи слева невысокий Обляков под мощным прессингом превосходящего в антропометрии визави исхитрился головой выполнить скидку на свежего нападающего. Тот, в свою очередь, внешней стороной стопы отправил мяч в дальний.

А незадолго до того голом-красавцем едва не отметился не слишком заметный Пиняев. И опять начал опасную атаку проведший блестящую встречу Волков. Его диагональ в штрафную привела к удачному отскоку для вингера «Локомотива», и тот сходу из убойной позиции пробил в перекладину. Выстрел получился настолько мощным, что снаряд, отскочив в поле, срикошетил ещё и в штангу. А Баринов не сумел добить его в сетку.

В целом отечественный коллектив продолжал регулярно проводить быстрые атаки через фланги, нередко обнаруживая там свободные зоны. А вот Соболев, если не брать незасчитанный гол, оказался не так заметен, как Чалов. Более того, он больше не имел реальных моментов отличиться.

Что касается гостей, они по-прежнему давили на левый край обороны, где Сильянов с трудом сдерживал Мбемо. Неудивительно, что прорывом именно через эту зону камерунцы чуть не восстановили равновесие. Воспользовавшись великолепным забросом Ондоа со своей половины за спины защитникам, Брайан легко ушёл от Сильянова и вновь оказался с глазу на глаз с Сафоновым. Нападающий попытался отправить мяч между ног вратарю, однако тот своевременно отреагировал. Матвея смело можно назвать одним из главных героев противостояния. После встречи РПЛ с «Ростовом», в которой он допустил грубую результативную ошибку, он провёл великолепный матч и совершил несколько запоминающихся сейвов. Своими надёжными действиями Сафонов придал уверенности несыгранной линии обороны. Также он во втором поединке подряд в составе национальной команды не пропустил.

Странно, что больше моментов у «Неукротимых львов» и не было. Ригобер Сонг ближе к финальному свистку освежил атаку, но это не принесло своих плодов. Хозяева защищались уверенно и даже не позволили оппонентам организовать финальный штурм.

Зато россияне до конца старались идти вперёд. Поспособствовало этому и появление в середине второго тайма братьев Миранчуков. Антон отправился фактически на позицию под нападающим и был достаточно активен, а Алексей на правый край, но нечасто встречался с мячом. К сожалению, отсутствие полноценной практики в «Аталанте» сказывается на тонусе хавбека.

А вот Максим Мухин вступил в игру смело. Расположившись на левом краю вместо Пиняева, он постоянно прессинговал и совершил несколько фолов. Более того, опорник ЦСКА успел отметиться голом, который также был отменён из-за офсайда. Наконец, в концовке дебютировал за сборную защитник «Ахмата» Евгений Харин, занявший позицию подуставшего Волкова.

Резюмируя, подопечные Карпина одержали важную победу над сильным оппонентом и при этом показали неплохой футбол. Если бы им улыбнулась удача, они вполне могли отличиться больше. В обороне, несмотря на несыгранность исполнителей, удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Также здорово проявили себя отдельные молодые спортсмены, например, Волков.