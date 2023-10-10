«Хочется, чтобы арена была полная»: футболисты сборной России начали подготовку к матчу с Камеруном

Сборная России по футболу собралась в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с национальными командами Камеруна и Кении. Не обошлось без неприятных сюрпризов. Уже в первый день отправились обратно в «Локомотив» Максим Глушенков и Артём Карпукас. Под вопросом участие в первой встрече и Александра Головина, у которого проблемы с икроножной мышцей и который пропустил тренировку во вторник. Однако, по словам Валерия Карпина, дополнительно никого вызывать он не планирует.

Приезд легионеров

Сборная России по футболу начала подготовку к товарищеским матчам с командами Кении и Камеруна. В этот раз тренерский штаб постарался вызвать максимально боевой состав, поэтому пригласил в Новогорск сразу трёх легионеров: Александра Головина из «Монако», Далера Кузяева из «Гавра» и Алексея Миранчука из «Аталанты».

Особенно ждал последнего брат Антон, который, оказавшись в Новогорске, в первую очередь спросил, будут ли они жить в соседних комнатах. В последний раз футболисты виделись летом, когда старший из близнецов приезжал из Италии в отпуск.

«Возвращаться на родину всегда приятно, даже не смущает, что целый день провёл в самолёте. Сейчас всё совсем по-другому, не как летом. Я давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по атмосфере, много новых вещей, игроков, очень приятно вернуться. Жду не дождусь сбора», — признался Алексей в аэропорту.

По словам Миранчука, хотя он и живёт за границей уже три года, итальянцем себя не чувствует. Впрочем, нельзя не заметить появившийся в речи футболиста акцент.

«В жестикуляции, возможно, что-то появилось. В питании. Но я бы не сказал, что оно какое-то европейское, скорее профессиональное. В каких-то таких моментах, наверное, меняюсь. Ведь постоянно нахожусь в окружении итальянской культуры, поэтому, хочешь или нет, к тебе это липнет», — отметил футболист.

Кузяев в отличие от Миранчука привыкает к жизни во Франции. И, по признанию спортсмена, ему там пока не хватает домашней еды, в первую очередь гречки. Впрочем, в сборной за ужином он её уже с удовольствием поел, а в Гавре нашёл магазинчик, где продаётся крупа.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого приёма со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он мне даётся. Время от времени переписываемся с Головиным, я кое-что спрашиваю у него», — рассказал хавбек.

Привыкать приходится не только к новому быту, но и к формату тренировок. По словам Далера, они в «Гавре» отличаются большей интенсивностью.

«До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое. Первый месяц получился непростой. В Лиге 1 сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего. В клубе отнеслись с пониманием к вызову в национальный коллектив, это нормальный процесс. Но после каждого занятия должен отсылать данные по тренировкам», — объяснил футболист.

В предстоящих матчах Далер нацелен только на победу, поскольку по-другому «в сборной никак нельзя».

«РФС провёл отличную работу с точки зрения подбора соперников. Камерун — хорошая команда, постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Они играли на чемпионате мира, мне интересно попробовать свои силы против них», — добавил Кузяев.

Тем более обе встречи идут в зачёт рейтинга ФИФА, как и поединки с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном.

РИА Новости

Видео со львами и с дельфинами

Матч со сборной Камеруна наконец-то состоится в Москве на стадионе «Динамо», чему рады не только болельщики, но и футболисты. Александр Соболев, Фёдор Чалов и Антон Миранчук даже не испугались по такому случаю сняться в ролике с участием животных.

И если нападающему «Спартака» достались милые дельфины, то форвард ЦСКА и полузащитник «Локомотива» вышли на одну площадку со львом. И хотя на видео оба держатся очень уверенно, на самом деле спортсмены побаивались такого соседства.

«Антон был, мягко говоря, в небольшом шоке. Получилась интересная съёмка. Посмотрел ролик, колени вроде не дрожали. Так что всё нормально», — пошутил Алексей Миранчук над братом.

При этом он отметил, что выходить на поле против «камерунских львов» сборная России не боится.

«Да какой страх? Его не может быть. Заранее точно знаю, что игра будет непростая, так как сейчас все команды умеют бегать, обороняться, атаковать. Этого достаточно для создания проблем. Но страха никакого нет. Будем стараться показывать то, что требует главный тренер, и хороший футбол», — подчеркнул Миранчук.

Впрочем, пока с соперниками в национальной команде только знакомятся. По словам голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, он ранее следил только за выступлениями своего визави Андре Онаны из «Манчестер Юнайтед».

«Ощущения от тренировок прекрасные. Начали тактическую работу под Камерун. Какие отличия от требований в «Краснодаре»? В сборной больше задействуют вратаря при выходе из обороны. Просят играть в короткий пас. Дискомфорта не испытываю. Рад, что приезжал раньше в сборную. Мне всё знакомо. И времени перестроиться до спарринга хватит», — отметил голкипер.

В то же время вратарь подчеркнул, что ему очень важны матчи в национальной команде, поскольку сегодня это единственный шанс попробовать себя против соперников европейского уровня.

«На прошлом сборе я был первым номером, но всё может поменяться. Я приезжаю бороться за место в основе. Особого отношения к себе не чувствую. Но, конечно, приятно, когда мне отдаётся предпочтения. И стараюсь каждый раз оправдывать это доверие», — добавил Сафонов.

Доказывать свою состоятельность действительно придётся. Как отметил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов, все три вызванных голкипера пока в РПЛ выглядят уверенно. Поэтому в спаррингах он хочет попробовать и Илью Помазуна, и Илью Лантратова.

«Два матча на три не делятся. Планируем, что с Кенией двое сыграют по тайму. Все ребята не дали в себе усомниться после последнего сбора. Лантратов и пенальти? У него есть чутьё, интуиция, которую нельзя натренировать. Она хорошо работает и в игре, и во время одиннадцатиметровых. У Сафонова с «Ростовом» была первая ошибка за долгое время, но он держит планку — он наш первый номер», — заявил специалист.

Также он объяснил, что именно отличает Матвея от остальных. По мнению Кафанова, голкипер «Краснодара» отлично действует ногами, хотя южане сейчас поменяли стиль и отказались от розыгрыша мяча от вратаря.

«Если не тренироваться, навык теряется. Но Матвей это умеет делать, в сборной мы такие действия приветствуем, и он их хорошо помнит», — добавил специалист.

При этом Кафанов подчеркнул, что хотел бы увидеть вживую игру Онаны на поле. Несмотря на не самую впечатляющую игру в последних матчах, он по-прежнему остаётся голкипером высокого уровня.

«Спады происходят у всех. Без ошибок не бывает», — добавил специалист.

Проблемы Головина

Увы, далеко не все вызванные футболисты смогут помочь сборной России. В понедельник стало известно, что Максим Глушенков и Артём Карпукас вернулись в расположение «Локомотива» по медицинским причинам.

Во вторник тренировку коллектива в Новогорске пропускал Александр Головин. Как рассказал Валерий Карпин, у него возникли проблемы с икроножной мышцей.

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«Почувствовал дискомфорт. Надо смотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном. Не планируем вызывать больше никого, если не случится ничего сверхъестественного. Вы все говорите, что много игроков, но уже в первый день у нас минус два. Пока работаем с теми, кто есть. Попросили не вызывать Литвинова в сборную в связи с его болячками. Окей. У Хлусевича травма, он вообще не играл. Захарян? На связи мы были до его болезни. На тот сентябрьский сбор не вызвали, чтобы дать время на адаптацию. Случилось как случилось. Болел, не тренировался», — признался наставник.

По словам Карпина, его не беспокоит отсутствие достаточной игровой практики у капитана «Спартака» Георгия Джикии, который в нынешнем сезоне в основном остаётся на скамейке запасных красно-белых. Однако его беспокоит возникшая в последнее время тенденция, касающаяся центральных защитников.

«Если взять все наши клубы, то игроков сборной, которые выходят на поле постоянно на данной позиции, можно пересчитать на пальцах одной руки. Это «Ростов» и «Крылья». Мне это не нравится, но не пугает», — отметил тренер.

При этом он подчеркнул, что для него и команды встреча с Камеруном вызывает особый интерес, поскольку это самый сильный соперник сборной России, начиная с отстранения.

«Однозначно хорошо, что встреча домашняя. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полной. Эмоции от матча дома совсем другие», — добавил наставник.

Также Карпин заявил, что не отказывается от своего совета игрокам уезжать из России, если у футболистов есть предложения из хороших чемпионатов, и всё ещё сохраняет надежду выступить с командой на чемпионате мира. При этом он не знает, будет ли к тому моменту возглавлять национальный коллектив.

«У любого человека может случиться так. Он скажет: «Всё, я поехал». Когда это случится? Может, через год, может, через пять, может, никогда. В этом ничего такого», — резюмировал тренер.