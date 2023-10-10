Сафонов: хочется выступать всегда с гимном и флагом

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить до международных соревнований сборные России до 17 лет.

«Решение УЕФА прекрасное. Если так и останется, то это положительно. Если вдруг изменят, отношение будет отрицательное. Трудно сказать, является ли это положительным сигналом и для нас. Хочется играть, конечно, и с гимном и флагом, но всё индивидуально. Для развития игроков гораздо важнее играть», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской сборной России на турнирах.