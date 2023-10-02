Sky Sports: в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской сборной России на международных турнирах.

Как сообщает Sky Sports, в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с российскими сборными.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не исключил, что УЕФА сможет убедить некоторые страны отказаться от бойкота.