Узнать больше

Sky Sports: в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с Россией

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской сборной России на международных турнирах.
Sky Sports: в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с Россией
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Sports, в УЕФА считают непоследовательным решение стран бойкотировать матчи с российскими сборными.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не исключил, что УЕФА сможет убедить некоторые страны отказаться от бойкота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить