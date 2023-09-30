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Колосков считает, что УЕФА может убедить некоторые страны отказаться от бойкота

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не исключил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сможет убедить часть федераций отказаться от бойкота.
Колосков считает, что УЕФА может убедить некоторые страны отказаться от бойкота
  • РИА Новости

«Видимо, у УЕФА есть рычаги, определённое влияние на те федерации, которые объявили бойкот. Это благое намерение, дай бог, чтобы оно реализовывалось на практике», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что единственный способ — это убеждение.

«Других методов и рычагов нет», — заключил Колосков.

УЕФА допустил к участию в международных турнирах юношеские сборные России (игроки не старше 17 лет) в нейтральном статусе. Немногим позже о бойкоте соревнований с участием россиян объявили Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания и Норвегия.

ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что УЕФА бросает России кость, нельзя соглашаться на подобные условия.

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