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Пономарёв: УЕФА бросает нам кость, нельзя соглашаться на подобные условия

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям.
Пономарёв: УЕФА бросает нам кость, нельзя соглашаться на подобные условия
  • AFP

«Нельзя участвовать в соревнованиях без флага, без гимна, без имени. Это абсолютно не годится! Нельзя идти на такие уступки. Они бросают нам какую-то кость и хотят, чтобы мы за неё схватились. Но мы должны участвовать только на равноценных условиях. И это обязательно будет», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

От матчей с российскими командами уже отказались сборные Латвии, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.

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