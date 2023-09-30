Sky News: УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает решение ряда стран бойкотировать игры с российскими футбольными командами непоследовательным.

Как сообщает Sky News, руководство УЕФА указывает протестующим федерациям на непоследовательность в противодействии возвращению России на юношеские турниры (игроки до 17 лет).

Союз сослался на позицию Министерства спорта Украины, которое в июле этого года смягчило позицию относительно совместного участия украинских спортсменов с выступающими в нейтральном статусе россиянами.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

От матчей с российскими командами уже отказались сборные Латвии, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что Румыния отказывается играть любые матчи с российскими футбольными командами.