Румыния отказывается играть любые матчи с российскими футбольными командами

Румынская федерация футбола отказывается участвовать в официальных или товарищеских матчах со сборными России.

«Румынская федерация футбола считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтверждённых европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной РФ», — говорится в заявлении на сайте федерации.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

От матчей с российскими командами уже отказались сборные Латвии, Литвы и Польши.

Ранее пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что польские команды не будут играть с россиянами до окончания СВО.