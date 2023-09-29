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В Польше отказались играть с российскими футболистами до окончания СВО

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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что польские команды не будут играть с россиянами до окончания СВО.
В Польше отказались играть с российскими футболистами до окончания СВО
  • Gettyimages.ru

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд — юношеских или взрослых, пока не завершится конфликт на Украине», — цитирует Квятковского РИА Новости. 

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

От матчей с российскими командами уже отказались сборные Латвии и Литвы. 

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские страны бойкотировать игры с командами России среди игроков не старше 17 лет.

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