УАФ призвала европейские страны бойкотировать игры с юниорскими командами России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские страны бойкотировать игры с командами России среди игроков не старше 17 лет.

Как сообщает The Times, в распоряжении которой оказалось письмо организации, Украина назвала решение УЕФА допустить сборные России среди игроков до 17 лет опасной тенденцией и поддержкой действий правительства России.

В организации требуют пересмотреть решение о допуске российских сборных.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.

Ранее Норвегия стала восьмой страной, бойкотировавшей матчи со сборными России.