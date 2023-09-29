УАФ призвала европейские страны бойкотировать игры с юниорскими командами России
- РИА Новости
Как сообщает The Times, в распоряжении которой оказалось письмо организации, Украина назвала решение УЕФА допустить сборные России среди игроков до 17 лет опасной тенденцией и поддержкой действий правительства России.
В организации требуют пересмотреть решение о допуске российских сборных.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.
Ранее Норвегия стала восьмой страной, бойкотировавшей матчи со сборными России.