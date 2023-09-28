Норвегия стала восьмой страной, бойкотировавшей матчи со сборными России

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс заявила об отказе играть против российских команд всех уровней.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд», — приводит слова Клавенесс пресс-служба организации.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Позже Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.

Ранее в РФС назвали ожидаемым бойкот сборных после решения исполкома УЕФА.