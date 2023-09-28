Норвегия стала восьмой страной, бойкотировавшей матчи со сборными России
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«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд», — приводит слова Клавенесс пресс-служба организации.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.
Позже Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.
Ранее в РФС назвали ожидаемым бойкот сборных после решения исполкома УЕФА.