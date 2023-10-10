В РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, какие игры национальной команды вошли в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).

«В зачёт рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Киргизией, Египтом и Катаром», — приводит слова службы коммуникаций «Чемпионат».

Таким образом, матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном шли в зачёт организации, а вот игры с Киргизией, Египтом и Катаром — не имели влияния на рейтинг ФИФА.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.