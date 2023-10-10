В РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА
- AFP
«В зачёт рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Киргизией, Египтом и Катаром», — приводит слова службы коммуникаций «Чемпионат».
Таким образом, матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном шли в зачёт организации, а вот игры с Киргизией, Египтом и Катаром — не имели влияния на рейтинг ФИФА.
Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.