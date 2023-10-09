Сборная России анонсировала матч с командой Камеруна видео с дельфинами и львом
Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.