Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года
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Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение было утверждено 10 октября на исполкоме в швейцарском Ньоне.
Заявка Италии и Турции на проведение европейского первенства в 2032 году была единственной.
В мае 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованиям.
Ранее сообщалось, что Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс примут чемпионат Европы по футболу 2028 года.