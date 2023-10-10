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Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года

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Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции.
Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение было утверждено 10 октября на исполкоме в швейцарском Ньоне.

Заявка Италии и Турции на проведение европейского первенства в 2032 году была единственной.

В мае 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованиям.

Ранее сообщалось, что Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс примут чемпионат Европы по футболу 2028 года.

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