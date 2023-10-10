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Евро-2028 пройдёт в Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии

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Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия примут чемпионат Европы по футболу 2028 года.
Евро-2028 пройдёт в Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение было утверждено 10 октября на исполкоме в швейцарском Ньоне.

Заявка Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии стала единственной после того, как Турция отозвала свою и решила подать совместную заявку с Италией на проведение европейского первенства в 2032 году.

Таким образом, Англия примет Евро во второй раз в своей истории. Впервые турнир прошёл в стране в 1996 году.

В мае 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованиям.

Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить решение о допуске российских сборных.

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