Евро-2028 пройдёт в Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии
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Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), решение было утверждено 10 октября на исполкоме в швейцарском Ньоне.
Заявка Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии стала единственной после того, как Турция отозвала свою и решила подать совместную заявку с Италией на проведение европейского первенства в 2032 году.
Таким образом, Англия примет Евро во второй раз в своей истории. Впервые турнир прошёл в стране в 1996 году.
В мае 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 не соответствующей требованиям.
Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить решение о допуске российских сборных.