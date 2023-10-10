Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей, но отмена — ещё большая неожиданность
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«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Ещё большая неожиданность», — цитирует Карпина «Чемпионат».
26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.
Ранее сообщалось, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление из-за решения допустить юношеские сборные России.