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Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей, но отмена — ещё большая неожиданность

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Карпин: не ожидал, что УЕФА допустит юношей, но отмена — ещё большая неожиданность
  • Gettyimages.ru

«Не ожидал, что юношей допустят. Но теперь и не ожидал, что отменят. Ещё большая неожиданность», — цитирует Карпина «Чемпионат».

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.

Ранее сообщалось, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление из-за решения допустить юношеские сборные России.

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