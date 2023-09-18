«Вряд ли стоило ожидать иного»: Чеферин заявил, что клубы из РФ вернутся на международные турниры после окончания СВО

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные смогут вновь принять участие в международных турнирах под эгидой организации после окончания СВО. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не увидел в заявлении словенца ничего особенного, а глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин призвал разобраться, стоит ли воспринимать эти слова как официальную позицию. По мнению тренера Гаджи Гаджиева, функционер благосклонно настроен по отношению к стране, но не самостоятелен в принятии решений, а в Госдуме выразили уверенность, что с России рано или поздно снимут ограничения.

«Нам остаётся лишь готовиться к возвращению»

Президент УЕФА Александер Чеферин прямо заявил, что все ограничения на участие российских клубов и сборных в международных соревнованиях будут сняты после окончания СВО.

Также он высказался о расторжении спонсорского контракта с «Газпромом» в конце февраля 2022-го. По его словам, это был символический акт, а больше всего кричат по этому поводу те, кто всё ещё покупает газ у компании.

Вместе с тем его возмутило негодование людей, которые предъявляли УЕФА претензии на то, что соглашение вообще было подписано. Словенец назвал подобные заявления чистым популизмом и напомнил, что Европа сама не является «чемпионом мира по правам человека».

Также по теме «Решение носит дискриминационный характер»: ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участие в соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Таким образом,...

В России слова Чеферина не вызвали особых эмоций. Например, советник президента РФС Алексей Сорокин призвал разобраться, это точка зрения менеджера или речь идёт об официальной позиции возглавляемой им организации, и на основании этого предпринимать ответные действия.

«Я видел только одну фразу. Сложно сказать, может, она вырвана из контекста, может, он сказал «по-моему» или «мне кажется». По одной фразе невозможно делать выводы... Раз пошли какие-то круги по воде, имеет смысл запросить, является ли это официальной и юридически выдержанной позицией УЕФА. Если это подтвердится, надо будет выстраивать собственную стратегию. По крайней мере, получим формальный ответ. Пока его нет, но есть консультации, диалоги», — цитирует «Р-Спорт» экс-гендиректора оргкомитета ЧМ-2018.

Не стали сюрпризом слова словенца и для почётного президента РФС Вячеслава Колоскова. По его словам, он с самого начала СВО говорил, что санкции не будут сняты до её окончания. Главной причиной этого, по мнению функционера, является невозможность обеспечить безопасность отечественных коллективов в других странах и иностранных — в России.

«Здесь ничего нового для меня нет. Это логично и правильно. Нас вернут, как только закончится СВО, и то, думаю, не сразу. Всё равно потом ещё потребуется какое-то время для адаптации. Но ключевой вопрос — завершение СВО. Всё это подтверждает правильность выбора РФС остаться в Европе», — сказал Колосков Metaratings.ru.

Отреагировали на заявление Чеферина и в Госдуме. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что УЕФА в любом случае настроен вернуть Россию, поскольку она представляет собой огромный рынок.

«Вряд ли стоило ожидать иного. Нам остаётся лишь готовиться к возвращению. Не забывайте, Россия является объёмным рынком, в том числе для УЕФА. Мы развиваемся во всех видах, в нашем национальном первенстве играют интересные исполнители. У нас имеются возможности для сбыта продукции, в частности, мы открыты для спонсорства — им хорошо знаком «Газпром», — подчеркнул депутат.

Наложение санкций ФИФА и создание рабочей группы с УЕФА

Напомним, санкции на Россию ФИФА и УЕФА наложили в конце февраля 2022-го, спустя несколько дней после начала СВО. Согласно опубликованным ранее рекомендациям МОК, отечественные клубы и сборные отстранили от международных турниров до дальнейшего уведомления. Таким образом, «Спартак» лишился возможности сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, а главная национальная команда — в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2022.

РФС в ответ подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием приостановить действие ограничений на время проведения разбирательств, но получил отказ как по линии ФИФА, так и УЕФА.

Понимая, что в ближайшем будущем послаблений ждать не стоит, в России начали искать иные варианты. Прошлой осенью активно обсуждалась тема возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию (AFC), большинство членов которой не возражали бы против встреч с представителями страны. В конце декабря исполком даже поддержал данную идею.

«Должны называть вещи своими именами: сейчас наше возвращение на европейские турниры находится под большим вопросом. Света в конце тоннеля мы не видим. Смена конфедерации и переход в Азию — более реалистичный сценарий. Мы расходимся с Европой идеологически. Там политика стоит на первом месте, а футбол — на втором. Мы это видели в Катаре. Сегодня задают одни вопросы, завтра — другие. Послезавтра скажут, условно, что мы недостаточно поддерживаем ЛГБТ, и это послужит основанием не играть с нами», — отмечал президент федерации Александр Дюков.

Однако спустя всего несколько дней на заключительном заседании исполкома организации был принят диаметрально противоположный вердикт — о создании рабочей группы при участии представителей УЕФА, МОК и ФИФА. В январе состоялось первое её заседание.

При этом Чеферин и раньше не скрывал, что возвращение отечественных команд и сборных невозможно до завершения СВО. Например, такое заявление он сделал в апреле, сразу после переизбрания на пост главы УЕФА. При этом руководитель признался, что у него разрывается сердце из-за спортсменов, которые ни в чём не виноваты, но вынуждены страдать. Вместе с тем ещё в марте прошлого года он назвал введённые санкции необходимыми.

«Мы можем доверять словам Чеферина»

По мнению экспертов RT, в словах словенца нет ничего удивительного. Например, заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев предположил, что Чеферин всегда был лоялен по отношению к России, но в данной ситуации не может ничего сделать.

«На мой взгляд, абсолютно логичная позиция. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Предположим, нас допустят сегодня. Все понимают, что найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире. Остаётся лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос — всё ли сейчас зависит только от него», — заявил Гаджиев.

В свою очередь, бывший наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев напомнил, что страна не была исключена из европейских соревнований, а лишь временно отстранена, поэтому ограничения в любой момент могут снять.

«Отечественные клубы, как и национальная сборная, всегда занимали лидирующие позиции. А чемпионат страны находился на пятом-шестом месте в рейтинге национальных первенств Европы. Было время, когда сборная СССР была среди лидеров рейтинга. Успехи были на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. В новейшей истории всем памятны победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, а также бронзовые медали сборной на Евро-2008. Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции», — подчеркнул специалист.