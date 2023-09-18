Колосков: нас вернут на международную арену, когда закончится СВО

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возвращении России к международным турнирам после завершения СВО.

«Я уже полтора года говорю, что нас пустят выступать на международной арене, когда закончится СВО. Причиной наложения санкций на нас от ФИФА и УЕФА стало именно начало СВО. Невозможность обеспечить безопасность для наших команд за рубежом, а иностранных команд — в России. Это логично и правильно», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

14 сентября Чеферин сообщил, что Россия вернётся в европейский футбол только после окончания СВО.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков заявил, что возвращение российского футбола будет красивым жестом от ФИФА и УЕФА.