Горшков: возвращение российского футбола будет красивым жестом от ФИФА и УЕФА

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о словах главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждут возвращения России.

«Думаю, что слова Сергея Богдановича должны сейчас воодушевить всех поклонников нашего футбола. Если он сам об этом говорит — значит, знает.

Возвращение российского футбола будет красивым жестом ФИФА и УЕФА. Я всегда считал, спорт должен быть вне политики. Полагаю, что эти организации изначально ошиблись с нашим отстранением, но хорошо, что есть какие-то разумные подвижки. Будем надеяться», — заявил Горшков RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Семак заявил, что в УЕФА готовы вернуть российские клубы к соревнованиям.