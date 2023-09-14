Узнать больше

Горшков: возвращение российского футбола будет красивым жестом от ФИФА и УЕФА

Короткая ссылка
Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о словах главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждут возвращения России.
Горшков: возвращение российского футбола будет красивым жестом от ФИФА и УЕФА
  • AFP

«Думаю, что слова Сергея Богдановича должны сейчас воодушевить всех поклонников нашего футбола. Если он сам об этом говорит — значит, знает.

Возвращение российского футбола будет красивым жестом ФИФА и УЕФА. Я всегда считал, спорт должен быть вне политики. Полагаю, что эти организации изначально ошиблись с нашим отстранением, но хорошо, что есть какие-то разумные подвижки. Будем надеяться», — заявил Горшков RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Семак заявил, что в УЕФА готовы вернуть российские клубы к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить