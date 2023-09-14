Семак: в УЕФА ждут возвращения России, они готовы вернуть нас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение российских клубов к международным турнирам.

«Я знаю, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть, когда будут для этого обстоятельства. Политизация спорта и излишняя медийность — это неправильно. Спорт должен быть вне политики», — цитирует Семака «СБГ Мысли Вслух».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.