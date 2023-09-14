Радимов: ФИФА и УЕФА потребуется толчок от федераций, чтобы допустить Россию

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждут возвращения России.

«Полагаю, что Сергей Богданович определённо владеет всей информацией, если так говорит. Его слова обнадёживают. ФИФА и УЕФА потребуется толчок от федераций, чтобы допустить Россию. Однако я сильно сомневаюсь, что они станут первыми, кто громко заявит, что спорт вне политики», — заявил Радимов RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков заявил, что возвращение российского футбола будет красивым жестом от ФИФА и УЕФА.