Первак заявил, что Соболев подводит «Спартак» в важные моменты

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак отреагировал на то, что нападающий красно-белых Александр Соболев из-за дисквалификации пропустит матч 11-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

«Не очень хорошо отношусь к Соболеву за его выходки. Не люблю игроков, которые играют на публику. Он хамит, бьёт исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Александр подводит «Спартак» в важные моменты», — приводит слова Первака «Спорт день за днём».

Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в матче десятого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Первак поделился мнением о возможном возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».