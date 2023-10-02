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Первак заявил, что Соболев подводит «Спартак» в важные моменты

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак отреагировал на то, что нападающий красно-белых Александр Соболев из-за дисквалификации пропустит матч 11-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Первак заявил, что Соболев подводит «Спартак» в важные моменты
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не очень хорошо отношусь к Соболеву за его выходки. Не люблю игроков, которые играют на публику. Он хамит, бьёт исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Александр подводит «Спартак» в важные моменты», — приводит слова Первака «Спорт день за днём».

Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в матче десятого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Первак поделился мнением о возможном возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

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