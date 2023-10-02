Первак: чтобы Карпин вернулся, «Спартаку» нужен квалифицированный гендиректор

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о возможном возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

«Мне нравится, как работает Валерий Георгиевич. В «Ростове» он вырос как тренер. Вопрос в том, как поведёт себя руководство красно-белых. Чтобы Карпин вернулся, «Спартаку» нужен квалифицированный спортивный и генеральный директор», — приводит слова Первака «Спорт день за днём».

По его мнению, для Карпина нужно подобрать сильных игроков.

«Кто сейчас принимает решения в клубе? Люди, которые не понимают в футболе и не ходят на стадион?» — сказал он.

После десяти туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что рассматривала кандидатуру главного тренера «Краснодара» Ивича для красно-белых в 2021 году.