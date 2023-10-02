Салихова заявила, что рассматривала кандидатуру Ивича для «Спартака» в 2021 году

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на информацию об интересе московского клуба к главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках», — приводит слова Салиховой Metaratings.

По её словам, люди в совете директоров красно-белых отказались от кандидатуры 46-летнего серба.

«А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — сказала она.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне краснодарская команда под его руководством после десяти туров Российской премьер-лиги с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Ивичу.