Салихова заявила, что рассматривала кандидатуру Ивича для «Спартака» в 2021 году
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках», — приводит слова Салиховой Metaratings.
По её словам, люди в совете директоров красно-белых отказались от кандидатуры 46-летнего серба.
«А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — сказала она.
Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне краснодарская команда под его руководством после десяти туров Российской премьер-лиги с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Ивичу.