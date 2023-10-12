Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России с Камеруном

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Камеруном.

«Ничего не жду от матча, так как даже смотреть его не буду, потому что у меня хоккей в это время. На данный момент для меня игры сборной не очень интересны, так как я не вижу в них особого смысла. Те встречи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют, а когда Россия вступит в соревновательный период, непонятно», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матч между сборными России и Камеруна продано около 20 тыс. билетов.