Узнать больше

Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России с Камеруном

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Камеруном.
Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России с Камеруном
  • РИА Новости

«Ничего не жду от матча, так как даже смотреть его не буду, потому что у меня хоккей в это время. На данный момент для меня игры сборной не очень интересны, так как я не вижу в них особого смысла. Те встречи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют, а когда Россия вступит в соревновательный период, непонятно», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матч между сборными России и Камеруна продано около 20 тыс. билетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить