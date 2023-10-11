Карпин — о дебютантах сборной России: рано давать характеристику

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что даст поверхностную оценку дебютантам только в конце октябрьского учебно-тренировочного сбора.

«Рано давать им характеристику. Вчерашняя тренировка была без большой нагрузки. Дай бог, чтобы они получили минуты в этих двух матчах. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — ответил Карпин на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса», что он может сказать о дебютантах Горшкове и Харине.

Наставник сборной также подчеркнул, что новичкам нужно время на адаптацию и на понимание требований тренерского штаба.

«Глобальных выводов не будет и после сборов», — добавил Карпин.

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и полузащитник «Ахмата» Евгений Харин были впервые вызваны в сборную.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».