Узнать больше

Карпин — о дебютантах сборной России: рано давать характеристику

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что даст поверхностную оценку дебютантам только в конце октябрьского учебно-тренировочного сбора.
Карпин — о дебютантах сборной России: рано давать характеристику
  • РИА Новости

«Рано давать им характеристику. Вчерашняя тренировка была без большой нагрузки. Дай бог, чтобы они получили минуты в этих двух матчах. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — ответил Карпин на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса», что он может сказать о дебютантах Горшкове и Харине.

Наставник сборной также подчеркнул, что новичкам нужно время на адаптацию и на понимание требований тренерского штаба.

«Глобальных выводов не будет и после сборов», — добавил Карпин.

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и полузащитник «Ахмата» Евгений Харин были впервые вызваны в сборную.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье. 

Ранее Алексей Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить