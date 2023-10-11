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Миранчук: в сборной России не собираюсь что-то доказывать «Аталанте»

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признался, что его расстраивает небольшое количество игрового времени в итальянском клубе.
Миранчук: в сборной России не собираюсь что-то доказывать «Аталанте»
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

«Сейчас непростой период. Практики мало. Профессиональный футболист всегда должен быть готов. Доказывать «Аталанте» в сборной — нет, конечно. Мотивация: я люблю футбол. С радостью принял вызов из сборной после долгой паузы», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье. 

Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за «Аталанту» три игры. Россиянин провёл на поле в общей сложности 56 минут.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч с Россией.

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