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Карпин: не пляшем, не танцуем, готовимся, как и к другим соперникам

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что относится ко всем соперникам по товарищеским матчам одинаково.
Карпин: не пляшем, не танцуем, готовимся, как и к другим соперникам
  • РИА Новости

«Футболисты играют в сильнейших европейских клубах. Тренировочный процесс? Никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как и к другим соперникам», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер «Ростова» также объяснил, какие отличия у нынешних соперников России.

«Разница Камеруна с Катаром, Ираном? Уровень игроков. Хотя он и сопоставим с Ираном», — добавил Карпин.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье. 

Ранее Алексей Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».

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