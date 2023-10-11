Карпин: не пляшем, не танцуем, готовимся, как и к другим соперникам

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что относится ко всем соперникам по товарищеским матчам одинаково.

«Футболисты играют в сильнейших европейских клубах. Тренировочный процесс? Никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как и к другим соперникам», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер «Ростова» также объяснил, какие отличия у нынешних соперников России.

«Разница Камеруна с Катаром, Ираном? Уровень игроков. Хотя он и сопоставим с Ираном», — добавил Карпин.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».