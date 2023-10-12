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Чалов — о голе Камеруну: тренировали стандарт, но я сыграл не по плану

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Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов признался, что не выполнил установку тренера во время розыгрыша голевого стандартного положения в товарищеском матче с Камеруном.
Чалов — о голе Камеруну: тренировали стандарт, но я сыграл не по плану
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Насколько это был наигранный «стандарт» в моменте с твоим голом?» — «Разыгрывали и готовили, в целом всё как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Форвард московского ЦСКА также признался, что у него сбылась заветная мечта — открыть счёт забитым голам за сборную.

«Почему так долго пришлось ждать этого мяча? Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили», — добавил Чалов.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

25-летний форвард провёл шестой матч за сборную. Чалов забил дебютный гол за национальную команду.  

Ранее сообщалось, что Сергей Пиняев и Иван Обляков попали в стартовый состав сборной России на матч с Камеруном.

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