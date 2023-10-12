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Пиняев, Чалов и Обляков — в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал стартовый состав национальной команды на товарищеский матч со сборной Камеруна.
Пиняев, Чалов и Обляков — в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Серей Пиняев, Фёдор Чалов и Иван Обляков начнут встречу с первых минут, сообщает пресс-служба РФС.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Данил Глебов, Дмитрий Баринов (капитан), Далер Кузяев, Иван Обляков, Фёдор Чалов, Сергей Пиняев.

Встреча пройдёт на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матч между сборными России и Камеруна продано около 20 тыс. билетов.

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