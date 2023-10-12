Чалов забил дебютный мяч за Россию и открыл счёт в матче с Камеруном
- РИА Новости
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Отличился в концовке первого тайма Фёдор Чалов (39-я минута).
Счёт в игре на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина стал 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
25-летний форвард московского ЦСКА проводит шестой матч за сборную. Чалов открыл счёт забитым мячам за национальную команду.
Ранее сообщалось, что Сергей Пиняев, Фёдор Чалов и Иван Обляков попали в стартовый состав сборной России на матч с Камеруном.