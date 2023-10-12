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Чалов забил дебютный мяч за Россию и открыл счёт в матче с Камеруном

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Сборная России по футболу открыла счёт в товарищеском матче в Москве с командой Камеруна.
Чалов забил дебютный мяч за Россию и открыл счёт в матче с Камеруном
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Отличился в концовке первого тайма Фёдор Чалов (39-я минута).

Счёт в игре на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина стал 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

25-летний форвард московского ЦСКА проводит шестой матч за сборную. Чалов открыл счёт забитым мячам за национальную команду.  

Ранее сообщалось, что Сергей Пиняев, Фёдор Чалов и Иван Обляков попали в стартовый состав сборной России на матч с Камеруном.

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