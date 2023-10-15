Тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират высказался о товарищеском матче с Россией.

«Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет», — цитирует Фирата «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.