Тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч с Россией
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«Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет», — цитирует Фирата «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.
12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.