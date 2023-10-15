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Тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч с Россией

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Главный тренер сборной Кении Энгин Фират высказался о товарищеском матче с Россией.
Тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч с Россией
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

«Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет», — цитирует Фирата «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. 

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.

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