Матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена арбитров, которые рассудят товарищеский матч между командами России и Кении.

Главным арбитром встречи назначен Атилла Караоглан. Ему будут помогать ассистенты Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный судья — Мурат Эрдоган.

Встреча между командами пройдёт 16 октября в Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вылетела в Турцию на товарищеский матч с Кенией.