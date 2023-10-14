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Матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции

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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена арбитров, которые рассудят товарищеский матч между командами России и Кении.
Матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции
  • Gettyimages.ru

Главным арбитром встречи назначен Атилла Караоглан. Ему будут помогать ассистенты Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный судья — Мурат Эрдоган.

Встреча между командами пройдёт 16 октября в Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. 

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вылетела в Турцию на товарищеский матч с Кенией.

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