Балахнин: сборная России по футболу победит Кению в товарищеском матче
- РИА Новости
«Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее. Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол».
Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.
В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.