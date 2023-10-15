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Балахнин: сборная России по футболу победит Кению в товарищеском матче

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что у сборной России по футболу не должно возникнуть проблем в товарищеском матче с командой Кении.
Балахнин: сборная России по футболу победит Кению в товарищеском матче
  • РИА Новости

«Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее. Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.

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