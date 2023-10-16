Булыкин: Карпин может поменять вратаря сборной России на матч с Кенией

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов превосходно сыграл в товарищеском матче сборной России по футболу с командой Камеруна.

«Могут поменять вратарскую позицию, Сафонов показал, что он в порядке, хорошо сыграв против Камеруна. Могут дать другому сыграть, а могут и оставить в воротах»,— цитирует Булыкина Vprognoze.

Он подчеркнул, что всё зависит от главного тренера Валерия Карпина и от его желаний.

«Потому где-то он хочет игры ногами от вратаря, где-то просто посмотреть на другого голкипера. Вратарская позиция вообще особенная. Тренер по вратарям тоже отдельный разговор», — добавил Булыкин.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.