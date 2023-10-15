Работа над темпом и интенсивностью: как сборная России готовится к товарищескому матчу с Кенией

Сборная России по футболу прибыла в Анталью, где проведёт товарищеский матч с коллективом из Кении. В Турцию не полетел защитник «Ростова» Максим Осипенко, также ранее расположение команды из-за простуды покинул его одноклубник Даниил Уткин. По словам Валерия Карпина, в составе национальной команды по сравнению со встречей с Камеруном произойдут большие изменения. В частности, планируется выпустить с первых минут братьев Миранчук, а защищать ворота в этот раз будет либо Илья Помазун, либо Илья Лантратов.

Сборная России по футболу в субботу, 14 октября, отправилась в Анталью на товарищеский матч с коллективом из Кении, который уже обещает быть историческим. Как заявил главный тренер соперников Энгин Фырат, его подопечные ещё никогда не встречались с европейскими командами.

«По этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Перед спаррингом с африканцами не обошлось без новых потерь в составе. Расположение национальной команды покинул защитник «Ростова» Максим Осипенко.

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«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Максима Осипенко в клуб для полноценного восстановления», — приводит слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Ещё перед игрой с Камеруном отправился в Ростов-на-Дону и Даниил Уткин. У него, в отличие от одноклубника, вирусная инфекция, поэтому футболист поехал домой, чтобы никого не заразить.

Впрочем, даже до новостей про отъезд Осипенко Валерий Карпин анонсировал существенные изменения в основном составе по сравнению со встречей с Камеруном в Москве. В противостоянии с Кенией наставник, в частности, планирует с первых минут выпустить братьев Миранчук, которые в первой игре вышли на поле только после перерыва.

«Нам бы хотелось, чтобы они вместе сыграли. У братьев-близнецов присутствует какое-то особое взаимопонимание и связь», — отметил Карпин.

Произойдут изменения и в воротах. В Анталье в первом тайме выйдет либо Помазун, либо Лантратов. Тренеры ещё не определились, однако, как пошутил ответственный за вратарей Виталий Кафанов, это точно будет Илья. Причём перестановки никак не связаны с действиями Матвея Сафонова в противостоянии с Камеруном. Все остались довольны голкипером «Краснодара».

«Он вообще очень хороший матч провёл. У него была высокая концентрация до конца игры. Во всех непростых ситуациях, которые были у наших ворот, он сыграл просто и надёжно. Это он говорит, что в него просто мячи попали. Но это просто, когда ты всё правильно делаешь. Сколько таких ситуаций, когда даже сильные вратари пропускают. Я ему видео показывал — когда всё правильно делаешь, неважно, какого уровня нападающий напротив. Если вратарь всё делает правильно, у него большие шансы защитить свои ворота. Это был именно такой случай — на него один на один выходил Венсан Абубакар, хороший нападающий, и Матвей его переиграл. Так же было и во втором тайме с моментом один на один», — приводит слова Кафанова РИА Новости.

При этом, по словам тренера, он изучает вратарей, выступающих не только в РПЛ. Специалист ранее рассказал, что даже хотел позвать на сбор голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, у которого мама из России, но тот наотрез отказался. Впрочем, у футболиста есть на то объективные причины — вызов в первую команду Италии и отсутствие паспорта РФ.

«Слежу за успехами Никиты Хайкина, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но выглядит хорошо. Всё нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — признался Кафанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболисты тем временем делятся впечатлениями от встречи с Камеруном. Так, полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что согласен со словами Валерия Карпина о низкой интенсивности игры в РПЛ.

«Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза… Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкие темп и интенсивность. Соперник быстрее делает всё — в первом тайме минут на пять посадили нас на свою половину. Чувствовалось, как они быстро обращаются с мячом, разворачивают атаку. Понятно, что это идёт через тренировку, — надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

По мнению полузащитника, россияне, выступающие в Европе, физически лучше готовы и поэтому им легче играть на больших скоростях.

«Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, — это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее расставаться с мячом…

Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось. Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеётся). Может, там кушать нечего», — добавил Глебов.

Что касается Кении, то пока этот коллектив остаётся загадкой не только для самих футболистов, но и для экспертов. Тренерский штаб африканцев в данный момент наигрывает состав к матчам отбора на ЧМ-2026.

«Мы подобрали сильную команду. Игроки, которые есть у нас, справляются с поставленной задачей. Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — отметил главный тренер команды Фырат.

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При этом наставник подчеркнул, что большинство его подопечных выступают в средних чемпионатах, поэтому для его коллектива встреча с Россией — топовый матч.

«В таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие. У нас есть только один спортсмен, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в таких чемпионатах, как второй дивизион Дании или Армении. Такие матчи важны для создания команды», — резюмировал Фырат.

Ну а для сборной России в данном матче главной мотивацией должно стать желание порадовать болельщиков. По словам тренера Игоря Шалимова, пора убрать все накопившиеся вокруг команды отрицательные эмоции.

«Большинство матчей в последние два года было выездными, и почти каждый раз поднималась волна негатива. Потом волна спадает, но переживается всё это непросто. Первый стимул, который сейчас должен быть у команды, — победа, чтобы убрать вообще весь негатив. В этом смысле очень хорошо, что смогли победить, хотя надо сказать, всё могло развернуться и совсем иначе», — отметил Шалимов.