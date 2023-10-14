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Мостовой: неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает неприемлемым совмещение работы в клубе и сборной.
Мостовой: неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе
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«Это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпину всё сходит с рук», — цитирует Мостового «РБ Спорт». 

«Ростов» с десятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. Встреча сборных России и Кении состоится в Анталии.

Ранее Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.

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