Мостовой: неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает неприемлемым совмещение работы в клубе и сборной.

«Это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпину всё сходит с рук», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Ростов» с десятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. Встреча сборных России и Кении состоится в Анталии.

Ранее Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.