Карпин сообщил, что хотел бы провести матч сборной России в Бразилии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.

«Желание сыграть в Бразилии, как молодёжка, есть, возможность — не ко мне. Можем только мечтать о таком», — цитирует Карпина РИА Новости.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после поражения от команды России в товарищеском матче заявил, что игра с россиянами стала серьёзной подготовкой для его команды.