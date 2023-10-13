Тренер Камеруна Сонг назвал сборную России подвижной и подкованной командой

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после поражения от команды России в товарищеском матче заявил, что игра с россиянами стала серьёзной подготовкой для его команды.

«Россияне очень хорошо сыграны, они много времени проводят вместе в российском чемпионате. Мы играли против очень подвижной и подкованной команды. Ещё и молодой ко всему прочему. Игры с Россией и Сенегалом — серьёзная подготовка к большим официальным турнирам», — цитирует Сонга РИА Новости.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков восхитился игрой сборной России в товарищеском матче с Камеруном.