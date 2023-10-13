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Колосков: сборная России проявила свои лучшие качества в матче с Камеруном

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков восхитился игрой сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

«Игра получилась очень хорошая. Этот матч можно смотреть бесконечно, потому что сборная России проявила свои лучшие качества, играла смело и грамотно в обороне и в атаке», — цитирует Колоскова РИА Новости. 

Он также отметил, что Камерун — самый сильный соперник, который был у россиян за последнее время. По его словам, камерунцы продемонстрировали высочайшую технику владения мячом, но коллективной игры у них не было.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

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