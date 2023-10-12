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Дюков отметил качественную игру сборной России в матче с Камеруном

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил игру сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

«Отличный и зрелищный матч, качественный футбол. Сборная порадовала желанием и самоотдачей, тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших сборных по скорости движения, по скорости принятия решений, быстро двигали мяч», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пожаловался на вратаря «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.

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