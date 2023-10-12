Дюков отметил качественную игру сборной России в матче с Камеруном
«Отличный и зрелищный матч, качественный футбол. Сборная порадовала желанием и самоотдачей, тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших сборных по скорости движения, по скорости принятия решений, быстро двигали мяч», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.
Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пожаловался на вратаря «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.