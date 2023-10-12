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Сафонов пожаловался на вратаря сборной Камеруна Онана

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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пожаловался на вратаря «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.

«Интересно было посмотреть на Онана, но не более. Не особо слежу за ним. Он сказал, что даст футболку, но не дал. Кидала, получается. С Камеруном играть было интересно. Они отличная команда», — цитирует Сафонова РИА Новости. 

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил товарищеский матч с командой Камеруна.

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