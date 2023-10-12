Карпин назвал матч с Камеруном лучшей игрой сборной России с февраля 2022 года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил товарищеский матч с командой Камеруна.

«Возможно, этот матч — лучшая игра с февраля прошлого года. Но я бы и предыдущие игры принижать не стал. Не было бы их, сыграли бы сегодня менее успешно. Очень приятно играть в такой обстановке, большое спасибо болельщикам и организаторам», — цитирует Карпина РИА Новости.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

25-летний форвард провёл шестой матч за сборную. Чалов забил дебютный гол за национальную команду.

Ранее нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов признался, что не выполнил установку тренера во время розыгрыша голевого стандартного положения в товарищеском матче с Камеруном.