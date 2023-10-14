Тренер сборной Кении считает Пиняева и Облякова наиболее талантливыми в составе России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат назвал талантливых, по его мнению, игроков из национальной команды России.

«Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.

12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.