Тренер сборной Кении считает Пиняева и Облякова наиболее талантливыми в составе России
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«Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее», — цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 16 октября в турецкой Анталии.
12-го числа сборная России одержала победу над Камеруном. Игра в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.