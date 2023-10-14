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Тарханов назвал Чалова лучшим нападающим в сборной России на данный момент

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает Фёдора Чалова лучшим нападающим сборной России по футболу на данный момент.
Тарханов назвал Чалова лучшим нападающим в сборной России на данный момент
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что сейчас нападающий номер один в сборной — Фёдор Чалов. Он провёл классный матч против Камеруна, забил гол, был активен в атакующих действиях. Очень полезный игрок», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

По его мнению, 25-летний форвард московского ЦСКА «играет неплохо, может и передачу хорошую отдать».

«Соболев — это игра навесами, он может за счёт мощи продавить и выцарапать мяч. В принципе, нападение у сборной России сбалансированное», — заключил Тарханов.

Сборная России 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина нанесла поражение Камеруну со счётом 1:0. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Форвард провёл шестой матч за сборную. Чалов забил дебютный гол за национальную команду.  

Ранее Чалов признался, что не выполнил установку тренера во время розыгрыша голевого стандартного положения в товарищеском матче с Камеруном.

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