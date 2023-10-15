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Карпин признался, что покинет «Ростов» в случае возвращения сборной на международные турниры

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на слова экс-игрока национальной команды Александра Мостового по поводу совмещения должностей.
Карпин признался, что покинет «Ростов» в случае возвращения сборной на международные турниры
  • РИА Новости

«Смеюсь над его словами. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? Когда сборная не была забанена, я тренировал её. Если нас вернут завтра, я уйду из «Ростова». Есть договорённость», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.

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