Карпин признался, что покинет «Ростов» в случае возвращения сборной на международные турниры
- РИА Новости
«Смеюсь над его словами. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? Когда сборная не была забанена, я тренировал её. Если нас вернут завтра, я уйду из «Ростова». Есть договорённость», — цитирует Карпина «Чемпионат».
В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.
Ранее Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.