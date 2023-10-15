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Сычёв: товарищеский матч с Кенией будет полезен сборной России по футболу

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Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв считает, что сборной России по футболу необходимо продолжать проводить товарищеские матчи в условиях изоляции.
Сычёв: товарищеский матч с Кенией будет полезен сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Не знаю, чего ожидать от этого матча. Просто игровая практика для ребят — сыграться и провести время в той обойме, в которой они сейчас находятся. Матч нашей сборной с Кенией будет больше для опыта», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.





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