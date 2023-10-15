Соболев заявил, что проведение матча с Кенией в Турции не его забота

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев дал понять, что не обладает информацией о выборе места проведения товарищеского матча с командой Кении.

«Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, логистически и нам, и им удобнее. Не моя забота», — цитирует Соболева РИА Новости.

По его словам, подготовка к игре проходит как обычно.

«О Кении практически ничего не знаю, кроме того, что говорили на тренировке. Игроков не знаю, раньше был Виктор Ваньяма, опорник в «Тоттенхэме», играл раньше», — сказал Соболев.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.





