Узнать больше

Соболев заявил, что проведение матча с Кенией в Турции не его забота

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев дал понять, что не обладает информацией о выборе места проведения товарищеского матча с командой Кении.
Соболев заявил, что проведение матча с Кенией в Турции не его забота
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, логистически и нам, и им удобнее. Не моя забота», — цитирует Соболева РИА Новости.

По его словам, подготовка к игре проходит как обычно.

«О Кении практически ничего не знаю, кроме того, что говорили на тренировке. Игроков не знаю, раньше был Виктор Ваньяма, опорник в «Тоттенхэме», играл раньше», — сказал Соболев.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить